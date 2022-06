Verso il ballottaggio: le dichiarazioni dei tre candidati sindaco

Le dichiarazioni a caldo, a risultati ormai acquisiti, dei tre protagonisti delle amministrative 2022.



Michele Sollecito «Usciamo vittoriosi da questo primo turno. Dopo 10 anni siamo ancora apprezzati, adesso ci rimbocchiamo le maniche per questi 15 giorni prima del ballottaggio. Il nostro progetto è ancora valido. Per il turno di ballottaggio riteniamo che il voto sia libero e noi ci rivolgeremo a tutti i cittadini liberi. Anche per il ballottaggio il nostro punto di forza sarà la concretezza del nostro programma».

Maria Rosaria Pugliese «Evidentemente Giovinazzo non è ancora pronto ad eleggere una sindaca. Sembrerebbe che in questa tornata elettorale siano prevalse altre ragioni, sia politiche che economiche, piuttosto che la proposta politica. Questo risultato non preoccupa me, ma sono dispiaciuta per tutti coloro che mi hanno sostenuta spendendosi molto per raggiungere un risultato che poi non è arrivato».

Daniele de Gennaro «Siamo entusiasti di questo risultato che ci porta al ballottaggio con un dato certo: abbiamo migliorato sensibilmente il risultato del 2017. Siamo davvero grati agli elettori che già oggi ci hanno portati a un soffio di voti dalla coalizione che ha governato per dieci anni. Siamo felici e onorati di questo risultato incredibile con tre candidati in partita. Complimenti alla candidata Pugliese che comunque ha ottenuto un buon risultato con il supporto di una coalizione con cui abbiamo una lunga storia comune ed una affinità ideologica e politica».