Sollecito e de Gennaro al turno di ballottaggio

I dati non sono ancora definitivi, potrebbero cambiare di qualche decimale, ma i giochi appaiono ormai fatti. Michele Sollecito, con il 42 percento circa, e Daniele de Gennaro con il 37 percento, andranno al ballottaggio per contendersi la poltrona da sindaco. Maria Rosaria Pugliese si è fermata al 22 percento delle preferenze. I cittadini che si sono recati alle urne sono stati 11.643, pari al 62 percento degli aventi diritto. Dal punto di vista delle singole liste il Partito Democratico si conferma essere il partito più suffragato. Al momento è l’unico partito in doppia cifra, ma ripetiamo i risultati sono assolutamente parziali. In serata sarà possibile avere dati certi e poter quindi analizzare al meglio il voto dei giovinazzesi.