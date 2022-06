Amministrative 2022: vince l’astensionismo

Urne chiuse alle 23 di ieri sera. Il dato che emerge subito, fornito dal Ministero dell’Interno, è quello sull’astensionismo. Quasi 5 giovinazzesi su 10, tra gli aventi diritto, non si è recato a votare. La percentuale dei votanti è stata infatti del 62 percento. Oltre 5 punti in meno rispetto all’affluenza di 5 anni fa. Ancora meno è stata la percentuale di coloro che hanno deciso di non votare per i cinque quesiti referendari. Disaffezione per la politica? Le proposte dei tre candidati sindaco non hanno convinto tutti i giovinazzesi? Sicuramente ci sarà da analizzare questo dato. Sicuramente per chi si è astenuto ha rinunciato ad esercitare un proprio diritto, ritenendo forse che la politica odierna è troppo staccata dai bisogni reali delle persone. E di questo dovrà farsi carico la prossima amministrazione comunale. Usando magari linguaggi più consono al ruolo e interpretando le esigenze della popolazione nel miglior modo possibile. Il dato negativo non è solo giovinazzese. Gli elettori di Giovinazzo sono perfettamente in linea con il sentimento di tutta la popolazione italiana.



Nessuno dei cinque referendum sulla Giustizia ha superato il quorum previsto. Invalidando di fatto la votazione. Troppo difficili i quesiti proposti. Chiedere ai cittadini di risolvere attraverso il voto i nodi della giustizia italiana, quando i politici e i tecnici non sono stati in grado di farlo, è apparso un pò troppo. Di questo gli italiano ne sono stati consapevoli, semplicemente rinunciando ad andare alle urne.