L’assenza del simbolo di Fratelli d’Italia dalle amministrative di Giovinazzo

Urne ormai chiuse e lo spoglio delle schede deve ancora cominciare. Nel frattempo qualche vena polemica emerge tra gli ambienti politici giovinazzesi. In particolare tra i militanti e simpatizzanti del centrodestra che si sentono traditi da chi, pur vantando di potersi accreditare del simbolo di Fratelli d’Italia, per queste elezioni amministrative ha scelto di candidarsi in coalizioni che sono agli antipodi rispetto a quello di cui si dichiarano. Enzo Prudente, co-coordinatore di Fratelli d’Italia per Giovinazzo puntualizza quello che ritiene un ossimoro affidandosi a un comunicato stampa che pubblichiamo integralmente.

«Nella nostra ridente cittadina abbiamo votato per il rinnovo delle cariche amministrative, ma lo stupore e la delusione risiede nella circostanza che scorrendo le varie liste di appoggio ai candidati sindaci non vi è traccia alcuna del simbolo di Fdl. Appare evidente che ciò rappresenta un vuoto incolmabile per tutti i nostri concittadini vicini ai principi morali, etici e politi di cui FdI si è sempre fatta promotrice. Alberga smarrimento e delusione in tutti coloro i quali aspettavano tale consultazione comunale per sorreggere e affermare la vicinanza alla presidente Meloni, indomita rappresentante di quella parte di italiani fieri di essere portatori dei principi di libertà e democrazia nel rispetto delle regole e scevri da ogni interesse personale.

Cosa ancor più grave risulta essere la circostanza che i soggetti politici autoproclamatisi rappresentanti del simbolo di Fdl, ora sono migrati in altri lidi appoggiando una certa non meglio definita sinistra. A questo si aggiunge, cosa ancor più grave, che si vota per le elezioni amministrative, contemporaneamente sia a Bitonto che a Terlizzi e ciò rappresenta un danno anche per le comunità a noi confinanti. È di tutta evidenza che tali assurde dinamiche risultano essere frutto di una visione non del tutto chiara da parte di soggetti che avevano il dovere e l’obbligo di controllare e monitorare i soggetti deputati a rappresentare il simbolo di Fratelli d’Italia. Lo scenario è devastante e desolante perché l’elettorato che si identifica in FdI si sente abbandonato e vilipeso, ci si augura che vengano identificati i responsabili di questa ingiustificata débâcle».