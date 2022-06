Un quinto degli elettori giovinazzesi si è recato alle urne

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, il 21,35 percento dei giovinazzesi si è recato alle urne per esprimere la propria preferenza su sindaco e consiglieri comunali, e un punto percentuale in meno per i 5 referendum, ma due punti percentuali in meno rispetto alle passate amministrative. Il dato è quello delle 12, ora del primo rilevamento. Come percentuale, comunque, il dato rimane il più alto tra i comuni in cui si elegge il primo cittadino. Affluenza costante alle urne, con qualche intoppo in alcuni seggi per via del numero delle schede, sei, proposte agli elettori. Solo rallentamenti quindi, con le operazioni di voto che proseguono regolarmente.