I giovinazzesi al voto: urne aperte dalle 7 alle 23

Ci siamo. Oggi, dalle 7 e fino alle 23, le urne saranno aperte. I giovinazzesi sceglieranno attraverso il voto il sindaco e i 16 consiglieri comunali che governeranno la città per i prossimi 5 anni. Dovranno scegliere tra 3 candidati alla poltrona di primo cittadino e un piccolo esercito di oltre 200 pretendenti a uno scranno in palazzo di città. È possibile votare per il candidato o la candidata sindaco prescelto e per uno de partiti a sostegno. Possono essere votati due consiglieri comunali, purché appartengano alla stessa lista e che siano necessariamente un uomo e una donna. È previsto il voto disgiunto. Cioè il sindaco di uno schieramento e i partiti e consiglieri di uno schieramento diverso. Nel caso in cui nessuno dei candidati sindaco dovesse superare la soglia del 50 percento delle preferenze, si tornerà alle urne per il turno di ballottaggio il 26 giugno.



Gli elettori riceveranno anche altre 5 schede relative agli altrettanti quesiti referendari sulla Giustizia proposti dalla Lega e dal Partito Radicale. I singoli quesiti riguardano la Riforma del CSM, l’Equa valutazione dei magistrati, la Separazione delle carriere dei magistrati, i Limiti agli abusi della custodia cautelare e l’Abolizione del decreto Severino. Per i quesiti referendari gli elettori si pronunceranno con un «sì» per abolire la parte della norma sottoposta a votazione, con un «no» per mantenere la stessa norma allo stato attuale. I referendum, essendo abrogativi, saranno validi se saranno votati dal 50 percento degli elettori, altrimenti saranno ritenuti non validi. I giovinazzesi che si recheranno alle urne possono decidere di non ricevere le schede referendarie e votare solo per le amministrative.