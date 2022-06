Libera per il voto consapevole e responsabile

Prima il «Manifesto per un’etica della Responsabilità» rivolto ai candidati sindaco e ai candidati consiglieri comunali, e da loro sottoscritto, adesso un appello agli elettori. Lo lancia il presidio giovinazzese di Libera intitolato a Michele Fazio. «Il Presidio – si legge nel oro documento - intende rivolgersi alla cittadinanza sottolineando quanto sia importante partecipare al voto in maniera libera. Da sempre e in molte parti d’Italia, infatti, i mafiosi cercano di intrecciare relazioni con chi esercita funzioni legittime, ovvero con chi detiene una qualche forma di autorità, per fare i propri interessi. Un voto “venduto” è un sostegno donato all’illegalità. Un voto “libero” è un voto sempre determinante e può essere usato, da chi lo esercita, per vigilare e per pretendere un’amministrazione giusta, etica e trasparente». In particolare gli attivisti di Libera si rivolgono ai giovani. L’invito è quello di «adempiere al loro diritto e dovere di voto. Perché la loro partecipazione è importante per non “subire” le scelte dei “grandi” e per poter vivere da cittadini consapevoli e attivi».