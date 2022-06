Stasera ultimi appelli al voto di de Gennaro, Sollecito e Pugliese

Si conclude questa sera la campagna elettorale. Almeno quella del primo turno per la elezione del sindaco e del consiglio comunale. I tre candidati sindaco, Michele Sollecito, Maria Rosaria Pugliese e Daniele de Gennaro, faranno i loro ultimi appelli al voto alternandosi sul palco di piazza Vittorio Emanuele.

Comincerà alle 20 Daniele de Gennaro. Con lui le 5 liste a supporto: Civica 22, Movimento Puglia Giovinazzo, Primavera Alternativa, Sinistra Italiana e X de Gennaro sindaco.

Alle 21 sarà la volta di Michele Sollecito. Con lui 7 liste: Città del Sole, Con Sollecito, Forza Giovinazzo, Iniziativa Democratica-Noi di Centro, SMS-Sollecito Michele Sindaco, Noi per Giovinazzo e Sud al Centro.

Concluderà alle 22, Maria Rosaria Pugliese. 5 le liste in appoggio: La lista dei Cittadini-Pugliese la Sindaca, La nostra città Giovinazzo, Partito Democratico, Patto Comune-Prima Giovinazzo e Popolari con Emiliano.

Per l’intera giornata di sabato sarà osservato il silenzio elettorale. Domenica, unico giorno utile per il voto, le urne apriranno alle 7 per chiudersi alle 23. Gli scrutini per le elezioni amministrative cominceranno alle 14 del 13 giugno. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà il 26 giugno.