Turismo e cultura per tutto l’anno

La cultura e il turismo, un binomio che deve diventare volano per la crescita di Giovinazzo. Cultura significa avere basi solide che diventano spirito innovativo. E lo spirito innovativo non può che attrarre turisti e visitatori, alimentando una economia virtuosa. Il patrimonio storico e architettonico di Giovinazzo merita di essere conosciuto e apprezzato ben oltre gli eventi stagionali. Turismo tutto l’anno, questo è l’obiettivo. Con la candidata sindaca Maria Rosaria Pugliese ne parleranno questa sera alle 20 in piazza Vittorio Emanuele, il sindaco di Andria Giovanna Bruno, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, il consigliere regionale Francesco Paolicelli, la consigliera metropolitana Francesca Pietroforte, il coordinatore del gruppo tecnico turismo della Confindustria Massimo Salomone e la consigliera regionale delegata alle politiche culturali Grazia di Bari. In caso di pioggia l’incontro si terrà nella sala San Felice.