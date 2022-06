L’agricoltura come occasione di sviluppo

L’agricoltura, voce importante per l’economia giovinazzese. Eppure è considerata come una cenerentola e non come occasione di sviluppo economico e sociale. Di questo parlerà Maria Rosaria Pugliese in un incontro organizzato in Piazza Sicolo (zona Despar) alle 19,30. Con la candidata sindaca l’onorevole Davide Crippa, della Commissione attività produttive commercio e turismo, si fermerà per un saluto, e l’onorevole Giampaolo Cassese della Commissione agricoltura alla Camera dei Deputati.