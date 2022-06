Tre candidati, tre diversi approcci

Non c’è stato un nuovo confronto diretto tra i tre candidati sindaco, come avrebbe voluto Michele Sollecito, ma i comizi tenuti dall’attuale vicesindaco, da Maria Rosaria Pugliese e Daniele de Gennaro nello scorso fine settimana, hanno avuto il sapore di un faccia a faccia a distanza. Diversi i modi dei tre candidati di interpretare la «piazza» e di comunicare con i loro elettori quelli certi e quelli potenziali. Modi pacati, quelli della Pugliese, come ormai ci ha abituati, toni alti, a volte gridati, quelli di de Gennaro, sicuri e decisi quelli di Sollecito. Simili i temi dei comizi che i candidati hanno tenuto, diversi gli approcci alle singole questioni. Con la Pugliese, come già detto alla ricerca della ricucitura della popolazione giovinazzese, lacerata e divisa in questi anni, con il tessuto associazionistico pressoché scomparso. Più diretto de Gennaro nei confronti dell’attuale amministrazione, rea, secondo il suo punto di vista, di aver pensato più all’immagine che alla sostanza. E infine Sollecito che invece ha fornito un lungo elenco di opere realizzate o di prossima realizzazione. A onor del vero, la battaglia dialettica è tutta tra Sollecito e de Gennaro. Senza, o quasi, esclusione di colpi su molti dei temi al centro della campagna elettorale. Dalla Casa di Riposo, al Piano Regolatore del Porto, al Pug. Dal turismo allo sviluppo sociale, e così via. Con la Pugliese che interviene sugli stessi temi auspicando però ad un approccio condiviso. Su tutto, e dovrebbe essere l’argomento principe di questa campagna elettorale, il PNRR, con i milioni di euro che potranno essere disponibili a patto di progetti concreti da portare a termine. Quale sarà il modo di comunicare che premierà i candidati sindaco? E soprattutto quei toni, rassicuranti o alti che siano, convinceranno gli indecisi a recarsi alle urne? Perché questa è la grande variabile di queste elezioni amministrative. E i tre aspiranti alla poltrona di primo cittadino e le loro coalizioni hanno ancora pochi giorni a disposizione per «catturare» ogni singolo voto dei giovinazzesi. Sperando in toni più bassi e più concilianti per tutti.