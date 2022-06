Ancora un rappresentate della Camera a Giovinazzo

Il Presidente del Movimento 5 Stelle alla Camera Davide Crippa visiterà Giovinazzo. Sarà a Giovinazzo il 7 giugno alle 18 per un caffè con gli attivisti del Movimento per incontrare gli attivisti del movimento. Lo farà al bar Ragno d’Oro, accompagnato dall’onorevole Francesca Galizia, il 7 giugno alle 18. Non sarà un appuntamento elettorale ma una occasione per parlare di energia, della transizione ecologica e di tutte le misure messe in campo per contrastare la crisi energetica degli ultimi mesi che si è tradotta in aumenti sulle bollette per tutti i cittadini. Gli appuntamenti con i rappresentanti del Movimento proseguiranno l’8 giugno alle 18,30 con un incontro sul welfare nel parco Scianatico. Interverrà l’assessora al ramo Rosa Barone. Infine il 9 giugno alle 12,30 a Molfetta arriva Giuseppe Conte. Incontrerà i cittadini e i candidati per quelle elezioni amministrative in piazza Gramsci.