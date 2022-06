Fondi Pubblici e PNRR, se ne parla domani in piazza Vittorio Emanuele

Fondi pubblici e fondi del PNRR. Sono essenziali per la vita e i progetti di tutte le amministrazioni. Le sole rimesse statali non sono sufficienti per le programmazioni, per gli interventi in tutti i settori della vita delle città. Fondamentale è la capacità delle singole amministrazioni essere in grado di intercettare quei fondi messi a disposizione dall’Europa e dalla Stato centrale, per garantire benessere e sviluppo. Di questo si parlerà domenica sera in piazza Vittorio Emanuele alle 19,45. Interverranno la candidata sindaca Maria Rosaria Pugliese e l’Onorevole Ubaldo Pagano, capogruppo del Pd presso la commissione Bilancio della Camera dei Deputati.