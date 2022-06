Referendum sulla giustizia. I colori delle schede

Il 12 giugno gli elettori che si recheranno alle urne per esprimere il loro voto nei comuni come Giovinazzo dove si vota anche per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, riceveranno 6 schede di diverso colore. Quella per esprime la propria preferenza alle «Comunali», che sarà di colore azzurro, le altre 5, tutte di colore diverso, relative agli altrettanti quesiti referendari. Per facilitare l’orientamento verso i singoli quesiti proposti, indichiamo i colori delle singole schede associati a ogni singolo referendum.

Scheda di colore Rosso per il quesito numero 1 (Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi);

Scheda di colore Arancione per il numero 2 (Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale);

Scheda di colore Giallo per il numero 3 (Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati);

Scheda di colore Grigio per il numero 4 (Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte);

Scheda di colore Verde per il quesito numero 5 (Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura).

Perché i referendum siano validi, i votanti devono essere il 50 percento più uno degli aventi diritto. L’elettore al seggio può anche rifiutare di ritirare una o più schede per i referendum. In questo caso non sarà iscritto nelle elenchi dei votanti per questa tornata referendaria.