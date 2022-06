L’incandidabilità dei condannati: il tema del quinto referendum sulla Giustizia

Siamo all’ultimo appuntamento con i 5 quesiti referendari sulla Giustizia, quello che riguarda l’incandidabilità dei soggetti che hanno subito condanne o la sospensione dai pubblici uffici per coloro che sono stati condannai in primo grado e in attesa di un esito definitivo della vicenda giudiziaria che li vede coinvolti.

Il quinto quesito del referendum sulla giustizia propone di tornare al regime di incandidabilità vigente prima dell’approvazione della legge Severino.

Attualmente chi subisce una condanna in via definitiva per alcuni gravi reati penali non può candidarsi alle elezioni, né assumere cariche pubbliche, Se già eletto, decade. Coloro che sono eletti in un ente locale, come i sindaci, sono invece automaticamente sospesi dopo la sentenza di primo grado (quindi non in via definitiva, dal momento che nel nostro ordinamento sono garantiti tre gradi di giudizio).

Se vince il “sì”, sia l’incandidabilità per i condannati in via definitiva, sia la sospensione per gli eletti in enti locali, non saranno più automatiche. Il giudice deciderà caso per caso.

Chi è per il “sì” sostiene che la legge penalizza gli amministratori locali che vengono sospesi senza condanna definitiva. Sarebbero esposti alla pubblica condanna anche nel caso in cui si rivelino poi innocenti.

Chi è per il “no” sottolinea che senza questa legge i parlamentari, i sindaci e gli amministratori condannati per mafia, corruzione, concussione o peculato potrebbero tornare a candidarsi e a ricoprire cariche pubbliche.

Ci sembra utile mantenere l’incandidabilità.