Il verde pubblico e la riqualificazione urbana

Il verde pubblico da riqualificare, da manutenere. Un'arma in più per combattere le emissioni nell'aria di CO2, per contenere i cambiamenti climatici. Un settore mai abbastanza tenuto in considerazione, diventa centrale per la vivibilità della nostra città. Questa sera se ne parla nella piazzetta delle Rimembranze (Calvario) alle 18 con la candidata sindaca Maria Rosaria Pugliese e con Leo Palmisano della segreteria regionale del PD.