La rinascita della C3

«Superficialità, megalomania, approssimazione». Sono questi i termini usati dall’avvocato Nicola Di Modugno nei confronti di chi da Comun di Giovinazzo ha gestito la vicenda della C3. Dall’annullamento della maglia di espansione dell’area a monte del tracciato ferroviario, con un atto del marzo del 2015, fino alla sentenza di tribunale che ha annullato tutti gli atti che hanno riportato al loro posto la C3. «Una rinascita», come il titolo dell’incontro che si è tenuto nella sala San Felice, voluto proprio per spiegare le vicende che hanno accompagnato quella fascia di territorio, indicata dal piano regolatore come zona d’espansione, la sua sospensione, l’annullamento e infine la restituzione a quello che lo strumento urbanistico prevedeva. «Giovinazzo – ha detto l’avvocato Di Modugno - è l’unico comune in Puglia ad aver annullato un atto approvato persino dalla Regione Puglia». Due sentenze del Tar, il tribunale amministrativo regionale, una sentenza del Consiglio di Stato e infine un giudice che «annulla l’annullamento». Nulla di tutto questo è servito per consentire a chi aveva fatto ricorso all’annullamento della C3 come area edificabile, di poter agire su quei terreni. Con la conseguenza che oggi incombe, come una spada di Damocle, la richiesta di una cospicua richiesta di risarcimento danni che andrà a gravare sulle casse comunali. «Le sentenze si rispettano» ha detto Di Modugno. Ancor più ficcante l’intervento del rappresentante della Minervini Costruzioni, azienda che aveva acquisito parte dei suoli che ricadono nella C3. «Hanno voluto annullare la C3 nonostante tutto fosse in ordine dal punto di vista burocratico – ha detto – per trasferire le volumetrie all’interno dell’area delle ex Afp. Queste le intenzioni degli amministratori in carica. Ma non sono riusciti neanche in quello. Un fallimento, il loro, su tutta la linea». Sul punto è voluta intervenire la candidata sindaco Maria Rosaria Pugliese. «Ci vuole umiltà e affidarsi a chi conosce la materia di cui si tratta – ha detto – evidentemente l’amministrazione uscente ha voluto caparbiamente proseguire lungo una strada sconosciuta senza affidarsi ad esperti. E la conseguenza è quella che oggi vediamo. Le soluzioni per risolvere questo annoso problema esistono. Per esempio immaginando l’istituto del comparto, immaginando accordi tra pubblico e provato. E immaginare non significa sognare. Significa programmare dandosi un obiettivo. Ed è questa la strada che vogliamo intraprendere». Infine Saverio Andriano, che ha moderato l’incontro, ha tenuto a precisare che la momento dell’approvazione dell’atto di annullamento della C3, c’erano consiglieri comunali che dall’opposizione votarono contro quella delibera. Oggi alcuni di questi consiglieri sono nell’attuale maggioranza e sostengono le tedi dell’amministrazione. «Ci vuole coerenza», ha chiosato Andriano.