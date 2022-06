Referendum sulla Giustizia: la separazione delle carriere

Continuiamo con gli approfondimenti dei 5 questi referendari sulla Giustizia su cui siamo chiamati al voto il 12 giugno in concomitanza con le elezioni amministrative. Vediamo oggi il quesito che riguarda la separazione delle carriere dei Magistrati.

Il quarto quesito del referendum sulla giustizia - uno dei più contestati, dei più discussi – riguarda la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. Nella prima categoria stanno coloro che svolgono la funzione di giudice, mentre la seconda raggruppa i pubblici ministeri (i cosiddetti “PM”), coloro che nelle indagini e nel processo sostengono l’accusa. Oggi in Italia tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e nel corso della carriera possono decidere di cambiare funzione, passando dal ruolo di Giudice a quello di PM, fino a quattro volte.

Il quesito referendario tende ad eliminare la possibilità per giudici e PM di cambiare la propria funzione nel corso della carriera. Se passasse il sì, il magistrato dovrebbe dunque se esercitare la funzione di giudice o quella di PM, e non potrebbe poi modificare la sua decisione.

Secondo i sostenitori del sì, il successo del quesito referendario aiuterebbe a garantire una maggiore imparzialità dei giudici. Insomma, per un cittadino sottoposto a processo, sapere che il proprio giudice ha svolto per diversi anni il ruolo pubblico ministero non costituirebbe una garanzia di imparzialità, secondo molti critici. Secondo i sostenitori del no, invece, la magistratura è comunque un corpo unico e quindi non è pensabile imporre una separazione definitiva, all’inizio della carriera, tra le funzioni requirenti e giudicanti.

L’approvazione di alcune misure attualmente in discussione in Parlamento eviterebbe il referendum.

Vale la pena di osservare che comunque alla carriera in magistratura al di là del ruolo si accede per concorso. Anche dopo una eventuale separazione delle carriere rimarrebbe questo dato per consigliare la via di una riforma a quella di un referendum che non tocca questo aspetto fondamentale: la stessa formazione, un unico concorso ma poi carriere e compiti differenti. Una sicura incongruenza.