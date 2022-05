Nominato il commissario speciale, le Zes si allargano

«Fare presto». È questa la parola d’ordine del commissario speciale per la Zes adriatica, la zona economica speciale, che è diventata operativa. Proprio grazie alla nomina di Manilio Guadagnolo, che con il suo insediamento può decidere come ampliare le perimetrazioni già esistenti, per altri 300 ettari di territorio. Le Zes, istituite nel 2017, prevedono forti agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche per quelle aziende che vorrebbero insediarsi all’interno dei loro confini. Una prima perimetrazione prevedeva al suo interno anche Giovinazzo, con il suo polo logistico. Una opportunità che avrebbe potuto favorire l’insediamento di altre aziende, ma che il Comune di Giovinazzo non ha voluto cogliere, disinteressandosene. Adesso con le nuove perimetrazioni, ma soprattutto con la possibilità che le zone Asi, e tra queste quella comprese tra i comuni di Giovinazzo e Bitonto, potrebbero diventare maggiormente appetibili per quelle aziende che già hanno manifestato interesse verso le aree libere che fanno capo al Consorzio Asi. «È il momento di riparare ai guati dell’amministrazione uscente- scrive il Comitato per la Salute Pubblica – che insieme agli errori compiuti nei confronti della zona Asi da cui voleva uscire – ha volutamente trascurato il capitolo Zes, e offrire a tanti imprenditori nuove e inedite possibilità di sviluppo». Le Zes e il Consorzio Asi sono temi da campagna elettorale, quella che porterà alla elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Eppure non è argomento centrale nella discussione pubblica. La candidata sindaca Maria Rosaria Pugliese ne ha fatto cenno più volte nel corso dei suoi appuntamenti elettorali. Per Daniele de Gennaro è un argomento al momento rinchiuso nel suo programma elettorale, ma non ancora discusso in pubblico. Per Michele Sollecito, almeno per il momento, non è ancora tempo di parlarne. E pensare che il lavoro dovrebbe essere uno degli argomenti principali da affrontare per chi si candida a guidare una città. Con le Zes che offrono opportunità concrete e anche rapide.