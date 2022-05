Le rappresentanti del Governo e delle Camere a Giovinazzo per il PNRR

Hanno voluto visitare la Sitec, un’azienda giovinazzese che si occupa di sicurezza e domotica. Una realtà che ha ricevuto premi e riconoscimenti e che rappresenta uno dei fiori all’occhiello per l’intero sud Italia. A visitarla sono state la Sottosegretaria per il Sud e la coesione sociale, Dalila Nesci, la senatrice Anna Angela Bruna Piarulli e l’onorevole Francesca Galizia. Con loro anche la candidata sindaca per il comune di Giovinazzo, Maria Rosaria Pugliese. La rappresentante del Governo e le rappresentanti dei due rami del Parlamento hanno fatto visita a Giovinazzo non solo in visita di cortesia, ma anche per parlare di fondi comunitari, quelli messi a disposizione dal PNRR, di sviluppo, di crescita, insieme a Francesco Prota, professore associato di economia politica all’università di Bari. Il PNRR è ormai diventato centrale per chi voglia immaginare lo sviluppo dei territori. Come ha ricordato Dalila Nesci, una parte cospicua dei fondi disponibili sono in carico ai singoli comuni, se saranno capaci di elaborare progetti che ricadono entro i confini degli interventi pensati dall’Unione Europea. E quei confini sono assai vasti, vanno dalle infrastrutture, agli aiuti per le aziende, pe la messa in sicurezza delle scuole, e così via. Come ha ribadito la Galizia il 40 percento sul totale dei fondi disponibili per l’Italia è destinato al Sud, perché apra una nuova stagione di sviluppo. Anche per questo, il Piano Nazionale prevede la possibilità che le singole amministrazioni si dotino di personale che le aiuti a programmare, progettare e presentare le istanze da inoltrare per poter avere accesso ai fondi. Purtroppo la presenza a Giovinazzo delle rappresentanti istituzionali è quasi passata in sordina. Eppure il PNRR è argomento centrale nella campagna elettorale. Ed è anche vero che l’incontro pubblico è stato organizzato da una delle parti in competizione, quella che fa capo a Maria Rosaria Pugliese. Ma ascoltare dalla viva voce di chi è al Governo e al Parlamento, le possibilità che il piano offre, avrebbe potuto dare qualche strumento in più a chi si candida a governare la città e soprattutto a gestire i fondi che saranno messi a disposizione. «A Giovinazzo è venuto il Governo – ha detto la Pugliese – un vero onore per la città che però non ha risposto come avrebbe dovuto e potuto». «Abbiamo competenze a tutti i livelli - ha sottolineato la Galizia – puntiamo sul potenziale giovinazzese e diamo il nostro contributo alla crescita». È il caso di dire «peccato per chi non c’era».