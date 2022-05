I 5 referendum sulla giustizia

Continuiamo con gli approfondimenti dei quesiti referendari la cui votazione con un «sì» oppure un «no» è prevista per il 12 giugno in concomitanza con le elezioni del sindaco e del consiglio comunale. Oggi ci occupiamo della valutazione dell’operato dei magistrati.

La valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati è da sempre delegata al Consiglio Superiore della Magistratura, CSM, che decide sulla base di valutazioni fatte anche dai Consigli giudiziari, organismi territoriali nei quali, però, decidono solo i componenti appartenenti alla magistratura. Ai rappresentanti del mondo universitario o dell’Avvocatura nei Consigli giudiziari non è consentito finora di avere voce in capitolo nella valutazione.

Consigli giudiziari: chi li compone e come lavorano? Sono organismi territoriali composti da magistrati, ma anche da membri “non togati”: avvocati e professori universitari in materie giuridiche. Questa componente laica, che rappresenta un terzo dell’organismo, è però esclusa dalle discussioni e dalle votazioni che attengono alle competenze dei magistrati. Il loro ruolo in questo caso è di semplici “spettatori”. Solo i magistrati, dunque, hanno oggi il compito di giudicare gli altri magistrati. Una condizione che è addirittura in contrasto con lo spirito della Costituzione, che ha voluto che nel CSM vi fosse una componente non togata con eguali poteri dei componenti magistrati.

Che cosa succede se vince il SI? Con il sì viene riconosciuto anche ai membri “laici”, cioè avvocati e professori, di partecipare attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati.

In questo caso noi crediamo sia utile estendere questa prerogativa, in modo da non lasciare ai soli magistrati l’esclusività di un giudizio sul proprio operato.