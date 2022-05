Incontro a tre: niente di nuovo

Il dialogo tra cittadini e istituzioni, la cura degli anziani, i giovani. Sono questi temi proposti da Filippo D’Attolico, chiamato a moderare l’incontro tra i tre candidati sindaco, Maria Rosaria Pugliese, Daniele de Gennaro e Michele Sollecito, nel corso di un evento organizzato dall’«Osservatorio per la legalità e il bene Comune» insieme a «Cercasi un fine». Tre temi che al di là delle risposte, hanno messo in evidenza il diverso approccio dei candidati. Più riflessiva la Pugliese, che ha messo in campo tutta la sua «normalità», più aggressivo de Gennaro, reduce da 5 anni di opposizione in consiglio comunale, più freddo e calcolato Sollecito che non ha perso occasione di enunciare numeri, finanziamenti ottenuti o che arriveranno. Su tutto però, complici anche le domande poste dal moderatore, non si è parlato di Giovinazzo, intesa come popolazione dei loro bisogni e aspettative. Non si si è parlato del lavoro che manca, dei giovani costretti a emigrare per cercare fortuna altrove, e del conseguente calo demografico. Con una intera generazione, quella dei trentenni che ha lasciato Giovinazzo e con quella dei ventenni che si appresta a farlo. Solo la Pugliese ha fatto cenno alle opportunità offerte dalle Zes e dal Consorzio Asi per creare sviluppo economico e sociale. Molto si è detto sui contenitori e poco sui contenuti, continuando su quella lunga scia lasciata dall’amministrazione Depalma che ha sempre dipinto Giovinazzo come una cartolina, dimenticando quasi che quella cartolina è abitata da persone in carne, ossa e bisogni. Ci saremmo aspettati di più dall’incontro di ieri sera nell’auditorium don Tonino Bello della chiesa Immacolata. Avremmo voluto capire in quale direzione va il Pug, lo strumento che detta le linee per lo sviluppo non solo urbanistico della città, avremmo voluto capire come, secondo i candidati sindaco, Giovinazzo si pone all’interno dell’area metropolitana, quale è il futuro immaginato da chi si contende la poltrona di primo cittadino. Ci siamo accontentati di ascoltare dalla Pugliese la volontà di ricucire gli strappi che esistono tra i cittadini e le istituzioni, da de Gennaro la volontà di dare un cambio di rotta a un modo di amministrare a suo dire fallimentare, e da Sollecito di continuare nel solco tracciato dal suo predecessore.