«Misure cautelari» un altro quesito referendario

Continuiamo con gli approfondimenti sui referendum sulla Giustizia su cui saremo chiamati ad esprimerci il 12 giugno in concomitanza con le elezioni amministrative. Questa volta guardiamo più da vicino il quesito che riguarda le «Misure cautelari».

Il quesito referendario riguarda una parte dell’articolo 274 del codice di procedura penale là dove prevede alcuni provvedimenti limitativi della libertà dell’imputato, in genere emessi durante la fase istruttoria o nel corso del processo. Vengono adottati per impedire il possibile inquinamento delle prove, la possibile fuga, la possibilità di compiere altri delitti gravi, magari con l’uso delle armi, delitti dello stesso genere di quelli per i quali si è imputati. Non riguardano solo la custodia cautelare, ma anche la possibilità di arresti domiciliari, obbligo o divieto di soggiorno, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinare i luoghi frequentati dalla persona offesa, o anche il divieto temporaneo di esercitare una professione, di dirigere un’impresa, esercitare pubbliche funzioni.

Se vincesse il sì decadrebbe la possibilità di ogni misura cautelare rispetto alla possibilità di reiterazione del reato o di concreto pericolo. Pensiamo per esempio ai casi di violenza domestica: non equiparabili a gravi reati di mafia, ma molto difficili da prevenire senza strumenti quali la misura cautelare.

Anche in questo caso crediamo che il referendum sia uno strumento inappropriato per intervenire su materie delicate come la prevenzione nel caso di pericolo di reiterazione del reato. Meglio conservare a nostro parere le norme attuali e magari riformarle con molta attenzione.