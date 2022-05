Guida ai referendum sulla Giustizia: la Legge Severino

Come annunciato entriamo nello specifico dei 5 referendum sulla Giustizia le cui schede saranno distribuite nei seggi elettorali il 12 giungo in concomitanza con le elezioni amministrative. Oggi guardiamo più da vicino la «Legge Severino».

Una questione fondamentale è senza dubbio rappresentata dal quesito referendario sulla cosiddetta «Legge Severino». Con il referendum se ne chiede l’abrogazione.

Ma cosa prevede questa legge? Tutta una serie di misure che vietano la presenza nelle pubbliche istituzioni di persone che hanno commesso determinati reati nello svolgimento di cariche pubbliche elettive: sindaci, amministratori locali, consiglieri regionali, parlamentari e membri del governo nel caso di condanne definitive per reati gravi, come mafia, terrorismo, corruzione ecc.

La legge, con valore retroattivo, si applica anche con condanna in primo grado non definitiva a coloro che si trovino in carica in un ente territoriale. In questo caso scatta la sospensione del mandato.

È questo l’aspetto più controverso: può capitare che in sede di revisione del giudizio in appello la sentenza venga riformata confermando un danno arrecato alla persona.

Dall’altro lato, per i sostenitori della «Legge Severino» la critica si appunta sull’abrogazione totale che risulterebbe dall’approvazione del referendum. Con il risultato di garantire una pratica immunità a chiunque approfitti di una carica pubblica per il proprio guadagno o per attività illecite.

Per parte nostra, crediamo utile esprimersi con un “no” al quesito referendario, per evitare l’abrogazione totale di una legge: una delle poche utili a combattere davvero la corruzione nel mondo politico. Si può provare magari a migliorarla con un attento processo di riforma.