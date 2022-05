I cinque quesiti referendari in pillole

Abbiamo introdotto ieri i quesiti referendari per cui siamo chiamati a esprimerci il 12 giugno contemporaneamente alla elezione del sindaco e de consiglio comunale. Oggi proponiamo una panoramica sui 5 referendum cercando di inquadrare su cosa dovremmo esprimerci. Nei prossimi giorni approfondiremo ognuno dei referendum proposti dal Partito Radicale e dalla Lega, consentendo a ognuno di poter decidere nella maniera più informata possibile come esercitare il proprio diritto di voto.

Legge Severino. Il quesito mira ad abolire il Decreto legislativo 235 del 2012, secondo cui chi viene condannato in via definitiva a più di due anni di carcere per reati di allarme sociale, contro la pubblica amministrazione, o reati non colposi che prevedono al reclusione, diventa incandidabile. Il decreto prevede, se condannati in via definitiva anche la decadenza dal mandato. In caso di vittoria dei «sì» verranno abrogati i concetti di incandidabilità e decadenza, e ai condannati anche in via definitiva verrà concessa la possibilità di candidarsi a mandati elettivi o proseguire con il proprio mandato. Sarà affidata ai giudici la decisione su eventuali divieti a esercitare cariche pubbliche. In pratica si tornerebbe al regime legislativo antecedente al 2012.

Riforma del CSM. Il referendum riguarda le norme sulla elezione del componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Per poter presentare la propria candidatura al CSM, il magistrato deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme a suo supporto. Nel caso di vittoria del «sì», non esisterebbe più l’obbligo della raccolta delle firme, facendo tornare la legge al 1958, a quando cioè tutti i magistrati potevano proporsi come membri del CSM, semplicemente candidandosi.

Valutazione dei magistrati. Il quesito referendario intende abrogare le norme sulle competenze dei membri laici nei Consigli giudiziari, cioè di quegli organi giudiziari ausiliari composti, oltre che da magistrati, anche da professori universitari e avvocati. Le valutazioni sulla professionalità e competenze dei magistrati passa la vaglio del CSM che decide sulla base delle valutazioni espresse. Se vincesse il «sì» anche gli avvocati e i professori universitari potranno partecipare attivamente alla valutazione dei magistrati.

Separazione delle carriere. Il referendum riguarda la separazione delle funzioni dei magistrati. Il quesito riguarda l’abrogazione delle norme che consentono il passaggio nella carriera dei magistrati dalla funzione giudicante (Giudice), a quella requirente (Pubblico Ministero) e viceversa. Se a questo referendum vince il «sì» il magistrato dovrà scegliere a inizio carriera il suo indirizzo.

Misure cautelari. Il quesito vuole abolire l’ultimo inciso dell’art. 274 comma 1, lettera c del Codice di procedura penale, l’imitando le misure cautelari e le esigenze cautelari nel processo penale. Attualmente tali misure sono adottate nel caso in cui la persona indagata sia a rischio di reiterazione del reato, di fuga o di alterazione della prove a proprio carico. Se vincerà il «sì» verrà abrogata la motivazione della possibile reiterazione del reato.



Per tutti i 5 referendum, perché siano validi, è necessario raggiungere il quorum del 50percento più uno degli aventi diritto al voto. In caso del mancato raggiungimento del quorum, nessun quesito sarà ritenuto valido. In questo caso le norme che i promotori del referendum intendono abrogare rimarranno in vigore.