L’Osservatorio Elettorale sui temi dei referendum sulla Giustizia

Il 12 giugno non si vota solo per la elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai seggi tutti avremo altre 5 schede che corrispondono a 5 referendum abrogativi, tutti quesiti relativi alla Giustizia. Quesiti su cui c’è il silenzio più assoluto, senza nessun comitato costituito per il «sì» o per il «no». Eppure sono temi fondamentali per il nostro ordinamento giudiziario. Per questo, insieme all’O

GUIDA AI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Nel silenzio generale di una campagna elettorale funestata da una stentata partenza, sta passando sotto traccia la questione referendaria. Di fatto all’elettore saranno consegnate anche alcune schede perché si esprima su alcune questioni, fondamentalmente afferenti il mondo della giustizia. Quante e quali dipenderà anche dai prossimi giorni e dall’evoluzione di un disegno di legge (la cosiddetta «riforma Cartabia») in discussione alle Camere.

Si rischia – se non c’è chiarezza su queste questioni – di alimentare una spinta astensionistica già forte. Perciò intendiamo nei prossimi giorni fornire una guida ai quesiti referendari sopravvissuti finora, con la speranza che una maggiore chiarezza aiuti gli elettori, diversamente sottoposti ad un bombardamento mediatico e social non sempre equilibrato e veritiero. Naturalmente, ci scusiamo per la possibile incompletezza di queste informazioni e anche se – come è inevitabile – in qualche caso peccheremo di parzialità.

Per oggi ci limiteremo ad alcune notizie generali di inquadramento della vicenda.

A partire dal luglio 2021 è partita formalmente – ad opera del Partito Radicale e della Lega, promotori del comitato «Giustizia Giusta» - la raccolta delle firme necessarie per indire un referendum abrogativo di varie norme del nostro sistema giudiziario. Altri quesiti, assai sentiti, riguardavano questioni relative all’eutanasia e all’uso della cannabis. Il tutto per un complesso di 8 possibili quesiti.

Per intervento della Corte costituzionale – al momento del giudizio di ammissibilità dei referendum – 3 dei quesiti sono stati giudicati inammissibili: eutanasia, cannabis e responsabilità civile dei magistrati.

Sono rimasti perciò 5 quesiti. Nel caso fosse approvata per tempo la riforma oggi alle Camere probabilmente gli elettori sarebbero chiamati ad esprimersi solo su due referendum.

I sondaggi fin qui effettuati dicono che – soprattutto dopo il giudizio di inammissibilità dei referendum su eutanasia e cannabis - sono calati in maniera molto sensibile interesse e disponibilità al voto degli elettori.

Prossimamente pubblicheremo specifiche sui 5 referendum sulla giustizia.