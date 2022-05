Sollecito, Pugliese e de Gennaro. Faccia a faccia il 27 maggio nell’auditorium don Tonino Bello

L’Osservatorio per la legalità e per il bene la difesa del bene comune lo aveva annunciato nei giorni scorsi. L’incontro tra i tre candidati sindaco in vista delle lezioni amministrative del 12 giugno, si farà. Il giorno scelto è il 27 maggio alle 19,30, nell’auditorium don Tonino Bello della parrocchia Immacolata (zona 167). Michele Sollecito, Maria Rosaria Pugliese e Daniele de Gennaro, avranno modi di confrontarsi moderati da Filippo D’Attolico. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della nostra Diocesi e conclude il ciclo d’Incontri intitolato «In Comune». Incontri che hanno avuto come filo conduttore la politica e la partecipazione attiva dei cittadini.