Gli appuntamenti elettorali dei candidati sindaco

Daniele de Gennaro ha presentato stralci del suo programma elettorale sabato scorso, nel corso di un comizio di coalizione in piazza Vittorio Emanuele. Con lui sul palco i rappresentanti delle 5 liste che lo sostengono «Forte e Chiara» lo slogan che lo sta accompagnando in questa campagna elettorale in vista delle amministrative del 12 giugno. Modalità diverse scelte dagli altri due candidati alla poltrona di primo cittadino in questa prima parte della contesa elettorale. Maria Rosaria Pugliese, «La Sindaca», sarà in zona macello per parlare di immobili comunali e, come aveva già annunciato, continua i suoi incontri con «I mercoledì delle donne». Domani alle 19 infatti, sarà in piazzale Leichardt per parlare alle donne di consapevolezza e di voglia di cambiare. Michele Sollecito, infine, ha pubblicato il suo diario d’incontri con gli elettori. «Dialoghi di comunità» è il titolo dato al ciclo di incontri di quartiere. Partirà il 26 maggio da piazzetta Cairoli, per proseguire il 30 in piazzetta Stallone. 4 gli incontri previsti per giugno. Il primo giorno 1 in piazzetta don Tonino Bello, il 3 sul lungomare di ponente, il 6 in piazzale Leichardt e infine l’8 giugno in piazzetta di via Toselli.