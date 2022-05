È tutto trasparente nelle liste dei candidati sindaco?

È stato da poche ore diffuso il manifesto di Libera con cui il presidio chiede un’etica di responsabilità. È rivolto ai candidati sindaco e consiglieri comunali e chiede loro trasparenza sotto tutti i profili, istituzionali e personali. Un manifesto e un appello, che il presidio giovinazzese chiede sia sottoscritto dai tre candidati sindaco. «Noi ci auguriamo – scrive l’Osservatorio elettorale che fa capo al Comitato per la Salute Pubblica – che tutti i candidati e le candiate vogliano sottoscrivere l’impegno di Libera, per una politica inclusiva e di rottura con le condotte corruttive». Sarà così? Non sarà semplice, soprattutto perché ci sono «scheletri negli armadi», in qualche lista e qualche coalizione. Nonostante tutto l’Osservatorio si augura un cambio di passo. «Ci auguriamo – scrive l’Osservatorio – che vengano presto corrette alcune scelte finora compiute. Per quanto a noi risulta, dall’esame delle liste, in due coalizioni, quelle che fanno capo a de Gennaro e Sollecito, c’è la presenza di candidati o presentatori di lista che non sono consoni con i principi richiamati da Libera, per i danni arrecati all’amministrazione e alle finanze pubbliche. Tutto comprovato da sentenze dell’autorità giudiziaria o da atti pubblici». Se temi come legalità, trasparenza, sicurezza, devono essere oggetto di campagna elettorale, è bene che i candidati si guardino prima intorno.