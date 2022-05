Verso le elezioni: gli appuntamenti dei candidati sindaco

Il candidato sindaco Daniele de Gennaro sarà questa sera alle 20 in piazza Vittorio Emanuele per presentare il suo programma elettorale, calibrato, come ha detto lo stesso candidato sindaco, sui bisogni e le esigenze dei cittadini. Il programma è stato messo a punto dopo alcuni incontri tematici che i sostenitori di de Gennaro hanno tenuto in luoghi diversi della città. Quella di questa sera sarà anche l’occasione per presentare i candidati al consiglio delle 5 liste che lo appoggiano. Domenica sera invece, sarà la candidata sindaca Maria Rosaria Pugliese a parlare nella stessa piazza. Reduce anch’ella da incontri tematici su sicurezza e sulle donne, dopo la sua presentazione ufficiale avvenuta in piazza Porto, farà il suo esordio nella piazza principale di Giovinazzo. L’altro candidato, Michele Sollecito, già ha presentato i candidati delle sue liste in piazza e tenuto incontri a tema. Per i prossimi appuntamenti elettorali evidentemente sta mettendo a punto la sua agenda.