Maria Rosaria Pugliese questa sera in piazza Don Tonino Bello per i «Mercoledì delle Donne»

Continuano gli appuntamenti di Maria Rosaria Pugliese in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. La candidata sindaca, insieme alle donne della sua coalizione, sarà questa sera alle 19 in piazza Don Tonino Bello (zona 167) per un incontro che metterà a fuoco «i disagi raccolti dai cittadini, le richieste d’ascolto e la volontà di migliorare». Più che un incontro, come sostiene la stessa candidata, sarà un contenitore dedicato agli incontri di genere, che girerà per la città. Quello di stasera è il solo il primo di questi appuntamenti che è stato intitolato «I mercoledì delle donne». Sul versante degli altri candidati sindaco, Daniele de Gennaro ha annunciato iniziative per il prossimo fine settimana in piazza Vittorio Emanuele, mentre, non si conosce ancora il calendario degli appuntamenti di Michele Sollecito.