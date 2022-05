Effettuati i sorteggi per la posizione delle coalizioni sulla scheda elettorale

Concluso il rito della presentazione dei candidata sindaco e consiglieri comunali, un altro importate atto formale è stato espletato oggi in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. Quello del sorteggio per stabilire la posizione dei pretendenti alla poltrona di primo cittadino e delle liste collegate sulla scheda elettorale. Ad essere estratta per prima è stata la candidata Maria Rosaria Pugliese con la sua colazione formata da 5 liste che appariranno sulla scheda secondo il seguente ordine: La Lista dei Cittadini, Popolari con Emiliano, Partito Democratico, Patto Comune, La nostra città Giovinazzo. La seconda coalizione sorteggiata è stata quella che sostiene, con le sue 7 liste, Michele Sollecito, che appariranno nell’ordine: Città del Sole, Con Sollecito, Forza Giovinazzo, Sud al Centro, SMS Michele Sollecito Sindaco, Noi per Giovinazzo e Iniziativa Democratica. La terza coalizione, quella di Daniele de Gennaro e delle su 5 liste vedrà nell’ordine: X de Gennaro Sindaco, Civica 22, Movimento Puglia Giovinazzo, Primavera Alterativa, Sinistra Italiana.