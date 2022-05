Michele Sollecito in piazza per la sua campagna elettorale

È ufficialmente partita. La campagna elettorale per le elezioni amministrative del 12 giugno entra nel vivo. Il primo a presentarsi al pubblico dopo la consegna delle liste è stato Michele Sollecito, candidato sindaco sostenuto da sette liste. Si è presentato in piazza Vittorio Emanuele con un comizio che è durato poco più di una ora e mezza, un tempo per la verità equamente distribuito tra il sindaco uscente Tommaso Depalma e il candidato sindaco. Una ora e mezza in cui Depalma ha fatto il punto sulle cose fatte, su come secondo il suo punto di vista la città è cambiata nel corso dei suoi 10 anni di governo, e poi con Sollecito che ha fatto un lungo elenco di opere in itinere, finanziate, da realizzarsi. Un lungo elenco che comprende la messa in sicurezza della costa a levante, la casa di riposo, il campo sportivo, e così via. Tutto accompagnato da slide, da immagini che mostrano l’evoluzione dei lavori fatti e di quelli che verranno. Un lungo elenco di cifre, che è anche l’idea di quella che Giovinazzo sarà. Poco spazio a quelle che sono le emergenze di Giovinazzo, l’ambiente, il lavoro, lo sviluppo, ma su questo siamo sicuri ne parlerà nei prossimi incontri con gli elettori. E infine sul palco tutti, o quasi, i candidati consiglieri comunali che lo sosterranno.

Questa sera toccherà a Maria Rosaria Pugliese. Incontrerà gli elettori nella sala San Felice dove si parlerà di sicurezza. Non ci sono ancora appuntamenti ufficiali del candidato sindaco Daniele de Gennaro. Sicuramente saranno calendarizzati nei prossimi giorni.