E adesso tutti in campo

Tre candidati sindaco, un piccolo esercito di 261 candidati al consiglio comunale, di cui 118 sono donne, distribuiti in 17 liste. Sono questi i numeri della campagna elettorale appena avviata per la elezione del primo cittadino e della massima assise comunale. Elezioni che si terranno il 12 giugno con l’eventuale turno di ballottaggio due settimane più tardi. Tre candidati sindaco, dicevamo, a cominciare da Michele Sollecito, vice sindaco uscente, appoggiato da 7 liste civiche: Città del Sole, Sud al Centro, Noi per Giovinazzo, Michele Sollecito Sindaco (SMS) Forza Giovinazzo, Con Sollecito, Con Sollecito Sindaco. A candidarsi per la seconda volta a primo cittadino è Daniele de Gennaro. Con lui 5 liste: Sinistra Italiana, Per de Gennaro Sindaco, Primavera Alternativa, Movimento Puglia, Civica 22. Infine Maria Rosaria Pugliese, volto nuovo per la politica giovinazzese. Anche lei sostenuta da 5 liste: Lista dei Cittadini, La nostra città Giovinazzo, Patto Comune, Partito Democratico, Popolari con Emiliano. Emerge la quasi scomparsa dei partiti tradizionali tra le sigle in competizione per la elezione del consiglio comunale (PD, SI e Forza Italia, anche se in occasione delle amministrative preferisce trasformarsi almeno nel nome, in movimento civico). Tantissimi i volti nuovi al fianco di qualche vecchia conoscenza della politica locale, e qualche rinuncia alla candidatura da parte di alcuni consiglieri e assessori uscenti. È questo il quadro di quella che sarà la competizione elettorale che avrà sicuramente una incognita, quella dell’astensionismo, che si preannuncia alto, almeno fino a questo momento. Sarà compito dei candidati convincere l’intera cittadinanza a recarsi alle urne. Si tratta di decidere, tra le varie proposte, il futuro della città.