La campagna elettorale per le amministrative entra nel vivo

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista della elezione del sindaco di Giovinazzo. I tre concorrenti, che si sfideranno il 12 giugno prossimo, muovono i loro passi per conquistare le simpatie degli elettori. Lo fa Michele Sollecito, vice sindaco uscente, Daniele de Gennaro, già consigliere comunale e la novità Maria Rosaria Pugliese. Il primo ha già avuto 2 incontri con i suoi sostenitori nella sala San Felice. Ha annunciato il suo primo comizio in piazza Vittorio Emanuele per sabato prossimo alle 20,30. Daniele de Gennaro, ha già incontrato per due volte all’aperto i cittadini. In questi giorni è impegnato in tavoli tematici per mettere a punto il programma elettorale. La Pugliese che ha esordito sabato scorso in piazza Porto, sarà di nuovo sabato prossimo nella sala San Felice alle 18 per un incontro su legalità e sicurezza.

Sono questi al momento gli appuntamenti programmati dai tre candidati sindaco, in attesa della presentazione delle liste che li sosterranno, il cui termine ultimo è fissato per la mattinata di sabato 14 maggio. Espletate le procedure di rito, si potrà dire di essere in piena campagna elettorale, che ricordiamo, non è solo per la elezione del sindaco e del consiglio comunale, ma che è affiancata da 5 quesiti referendari, tutti dedicati alla riforma della magistratura. Un tema questo che sta passando in sordina, ma che meriterebbe approfondimenti.