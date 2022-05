Da donna alle donne

«In un futuro molto prossimo ci dovremmo cimentare ancora una volta ad una scelta di eleggere un nuovo sindaco nella nostra bella e ridente cittadina. Nell’agone giovinazzese non si è trovato un punto d’incontro per individuare un unico leader che potesse rappresentare il centro sinistra; alla fine finalmente, dico finalmente, una parte del centrosinistra ha individuato una Donna». Così scrive Maria Restivo, già assessore alla cultura per il Comune di Giovinazzo dal 2002 al 2007. Una persona, una donna, che conosce bene la politica locale e le sue dinamiche. Il suo è un rivolgersi alle donne volendole sferzare a non pensare che solo gli uomini possano rivestire cariche di rilievo. «Nella mia memoria – scrive - fa capolino un ricordo: ci hanno già provato con la Prof. Rosa Serrone, ma all’epoca non riscontrò il favore degli elettori, forse tanto tempo fa l’elettorato non era maturo per fare questa scelta. (Mo, na femn, s stess alla ches). Ci hanno abbiamo riprovato 10 anni fa con Lia Dagostino, ma la musica non è cambiata; forse l’elettorato non era pronto. (na femn, e ciait a va fe). Ora ci riproviamo con Mariarosaria Pugliese, sposata, madre di tre figli maschi, preside, parla perfettamente un paio di lingue comunitarie, con un bagaglio di titoli ed esperienze che rendono il suo curricula degno di qualsiasi avversario maschio. Il mio pensiero non vorrei che fosse strumentalizzato nell’alveo del femminismo perché non sono una femminista, non sono mai stata d’accordo con le così dette quote rosa; forse perché anche tra le donne alcune non spiccano per professionalità». In tutte le liste che appoggeranno i tre candidati sindaco ci sono donne. Lo vuole la norma sulle «quote rosa». Purtroppo la composizione delle singole liste è sempre ad appannaggio degli uomini e troppo spesso la presenza femminile è dovuta più per rispondere alla norma, o peggio come riempitivo, e non come una opportunità, una volontà delle candidate di concorrere al governo della cosa pubblica.

«Ora parlo da donna per le donne - scrive la Restivo - Almeno questa volta proviamoci, uniamoci nel voto per Mariarosaria Pugliese, facciamo quadrato intorno ad una figura che ci potrà rappresentare degnamente con professionalità e perché no, con un acume e con quel sesto senso che molte di noi hanno, e che forse non tutti i maschietti possiedono». Il dato di fatto, ed è sotto gli occhi di tutti, le donne in politica soprattutto quella locale, sono state sempre considerate sacrificabili, per ragioni sconosciute ai più, ma che colpiscono prevalentemente loro. Ne abbiamo di esempi anche recenti. «Per questo – continua la Restivo - e per moltissime altre ragioni dico: per questa volta uniamoci, diamo un voto alla persona, un voto ad una donna; cerchiamo di dare una sterzata a questo meccanismo secondo cui a Giovinazzo il sindaco deve essere maschio».

C’è infine un appunto agli ultimi 10 anni di amministrazione. «Non denigro il lavoro fatto dagli altri – scriva in conclusione - anche se molte cose sono sotto gli occhi di tutti e soprattutto sotto i miei occhi. Ho insegnato di fronte ad una struttura , “la casa di riposo”, che ho visto piano piano decadere e diventare un covo per topi e tanti altri animali; abito sul lungomare di ponente ed e ho sotto gli occhi lo scempio della pista ciclabile che potrebbe essere un attentato alla salute di qualche malcapitato, in quanto viene meno l’estetica e la sicurezza, soprattutto se si aspira ad una sempre maggiore mobilità lenta e green. Potrebbe essere lunga la lista di quanto in questi 10 anni non è stato fatto, ma io non ho l’abitudine di offendere o di sparlare su chi ha gestito la cosa pubblica in questi lunghi, lunghissimi anni. Ognuno deve o dovrà rispondere a se stesso di quanto fatto e per gli errori avvenuti».