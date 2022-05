«Una normalità che spacca»

Adesso il quadro è completo. Dopo la rinuncia della corsa a sindaco di Roberto De Blasi, è arrivata la presentazione ufficiale di Maria Rosaria Pugliese. Si è presentata in piazza Porto in un modo poco usuale alle nostre latitudini, ancor meno per le formazioni di centro sinistra che la sostengono, abituate forse a eventi più compassati. Ma «la Sindaca» così preferisce indicarsi, ha rotto gli schemi. Se da un lato quegli schemi sono stati una sorta di show con il quale si è proposta, dall’altro è stata la sua «normalità» a essere dirompente. Quella «normalità a cui siamo poco abituati nel guardare i personaggi politici quando si affacciano dai palchi per parlare al pubblico. Tutto questo non è sfuggito all’Osservatorio elettorale, un occhio che non sembra essere apprezzato da molti, e che invece cerca di guardare anche al di là della solita retorica politica. «Piazza Porto piena e attenta – scrive l’Osservatorio – Dall’inizio alla fine». L’attesa e le curiosità per una donna che si affaccia alla politica locale erano tante. «È stato un lungo e lento racconto – scriva ancora l’Osservatorio – di una “come noi” alle prese con la richiesta di candidarsi a sindaca». Non è una novità per Giovinazzo vedere candidata a sindaco una donna. Ci aveva provato Rosa Serrone a metà degli anni ’90. Ci aveva provato Lia Dagostino 10 anni fa. «Dubbi e perplessità – scriva ancora l’Osservatorio – per i tanti ruoli che già ricopre: moglie, madre lavoratrice, preside. E poi quell’incognita: la politica mai fatta». Tutte queste sono le perplessità, sono i dubbi, di ogni elettore abituato a vedere ricoprire i ruoli di primo piano solo dagli uomini. Un donna che si candida a guidare una comunità rompe ancora una volta gli schemi. «Ma forse – scrive l’Osservatorio - è proprio lì la sua forza, nei tanti ruoli rivestiti, nella mancanza di ambizioni per un posto, per le prebende, nelle competenza acquisite nella direzione di scuole spesso diverse: migliaia di alunni, migliaia di genitori, centinaia di insegnanti incontrati e accompagnati per mano nelle varie esperienze. E tante, tante competenze accumulate per gestire scuole per le quali battersi per fondi europei, per i nuovi capitoli del PNRR». È il lavoro da dirigente scolastico, nulla di più. C’è chi lo sa far bene e chi meno e non è prerogativa del genere maschile o femminile. E anche per questo «la politica – come scrive l’Osservatorio - per una sera ha cessato di essere il Palazzo, con i suoi riti, le sue storture, le ingiurie. La politica può anche esser letta, compresa come la vita, le scelte delle persone normali. Di qui anche il saluto e l’augurio agli altri due candidati: anche qui un altro stile, un’altra lingua. Il tutto con l’aiuto di una coalizione fatta di gente appassionata, coraggiosa, competente». Maria Rosaria Pugliese è stata l’unica candidata, fino ad oggi a presentare non solo il simboli delle liste che l’accompagneranno in questa avventura elettorale, ma anche le persone che la sostengono e a rimarcare di non essere sola. E poi c’è l’invito a scegliere. «Tra una donna e gli altri, i soliti, i maschi, quelli abituati a considerare la politica cosa astrusa, complicata e per pochi. Bisogna far tesoro di una “normalità” che spacca».