Maria Rosaria Pugliese si è presentata alla città con le 5 liste a suo sostegno

Se c’è stato un verbo ricorrente nella presentazione di Maria Rosaria Pugliese, quale candidata sindaca per la coalizione composta da Partito Democratico, la Lista dei Cittadini, la Nostra Città Giovinazzo, Patto Comune e Popolari con Emiliano, è stato «imparare». Non perché la candidata sindaca abbia bisogno di imparare a fare politica, ma perché tutti devono «imparare» a usare quelle buone maniere che negli ultimi tempi sembrano essere state dimenticate. Imparare a confrontarsi, imparare a trovare sintesi e mediazioni tra le legittime aspirazioni di tutti, senza lasciare indietro nessuno. «Ascoltare», un altro verbo assai usato dalla Pugliese. Ascoltare coloro che hanno bisogni, siano essi lavoratori, imprenditori, operatori turistici, persone con disabilità, sportivi, donne. Insomma la candidata sindaca vuole mettere in campo tutta l’esperienza acquisita nel corso della sua vita professionale. Maria Rosaria Pugliese, sposata madre di 3 figlie, da 15 anni è dirigente scolastica. «Nel mio ruolo – ha affermato – medio ogni giorno con gli studenti, con i loro genitori, con il personale scolastico. Una intera comunità con i propri bisogni e con le proprie aspettative. A chi dice di non essere avvezza alla politica, posso ben dire che ascoltare e dare soluzioni anche rapide ai bisogni di quella comunità, è qualcosa di politico. Gestire i fondi che arrivano dal Ministero è politica. Trovare risorse dai fondi europei è politica». La Pugliese ha voluto innanzitutto raccontarsi, con aneddoti e ricordi. Giovinazzese d’origine, trasferitasi a Brindisi da piccola, è sempre tornata a Giovinazzo, fino a stabilirsi nuovamente in città. «È una città che amo – ha detto – e voglio che risalga la china, attraverso l’occupazione per i giovani costretti ad andare via, per le attività commerciali, per le opportunità che le Zes e l’Asi potrebbero darci». Sulla decisione di candidarsi a sindaca la Pugliese ha detto di aver risposto positivamente all’invito perché «è una opportunità per impegnarsi per la comunità tra cui vive. «Ho preso un impegno - ha detto – e per me gli impegni si portano a temine, anche sacrificando parte del proprio privato. Del resto mi succede con il lavoro di dirigente scolastico». Infine la Pugliese ha voluto ringraziare Daniele de Gennaro per l’imbocca al lupo che ha ricevuto prima della sua presentazione e Michele Sollecito, sua conoscenza per i rapporti istituzionali tra preside e assessore. «Non sono avversari – ha concluso – ma competitori». Ad aprire la manifestazione di presentazione di Maria Rosaria Pugliese, un video messaggio di Francesco Boccia e gli auguri dell’onorevole Francesca Galizia, in conclusione di serata sul palco non solo i simboli dei gruppi che la sostengono ma anche i rappresentanti di quelle liste.