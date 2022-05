Michele Sollecito approda sul web con un proprio sito internet

Le campagne elettorali è ormai noto, si affidano per buona parte ai social e più in generale alla rete. A riprova di ciò, le prime uscite ufficiali dei candidati sindaco sono state trasmesse in streaming, così come tutti i candidati hanno voluto aprire un profilo facebook. Lo ha fatto persino Michele Sollecito, che all’inizio della sua carriera politica, disertava le possibilità offerte dal web. Evidentemente qualcosa è cambiato nel corso degli anni, tanto che con l’inizio della campagna elettorale per le amministrative del 12 giugno, l’attuale vicesindaco ha aperto un proprio sito internet. «In questo sito – ha detto Sollecito - ho voluto raccogliere, in sintesi, il lavoro fatto negli ultimi 5 anni, disponendo gli interventi realizzati e gli interventi in corso su una mappa di Giovinazzo interattiva, una mappa che si può navigare per conoscere al meglio i dettagli dell’azione amministrativa. Una mappa a parte è riservata ai finanziamenti del PNRR che entrano di fatto come punti di interesse per il programma amministrativo che sottoporremo agli elettori». Un modo diretto per far conoscere il pregresso e il futuro, come solo la rete permette. «Il sito – continua Sollecito – contiene la sezione del “diario politico”, che aggiorno in base ad argomenti ed eventi di interesse di questa campagna elettorale, e la sezione “Michele ma” pensata per rispondere con chiarezza e semplicità alle domande più frequenti su temi di interesse cittadino». Un sistema, per come è concepito il sito, utile anche ad avere un rapporto diretto coni cittadini e gli elettori. Sollecito promette anche che sarà online il suo programma elettorale. «Sarà possibile – conclude il candidato sindaco - consultare il programma amministrativo 2022-2027 e conoscere i volti dei candidati consigliere comunali di tutte le liste della coalizione che mi sostiene. In ultima analisi penso sia opportuno offrire agli elettori tutti gli elementi utili per una scelta consapevole e ragionata: è compito della politica rendersi misurabile ed è compito dei politici rendere fruibile e conoscibile il lavoro fatto e gli impegni per il futuro». Il sito è www.michelesollecito.it