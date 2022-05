Questa sera la prima ufficiale di Maria Rosaria Pugliese e del centrosinistra

«Il Pd ha puntato su volti nuovi per segnare una rottura con il recente passato: una donna competente alla guida di una coalizione di centro sinistra ampia e forte. Un gruppo di persone coraggiose, risolute, preparate, coerenti, con alle spalle specifiche esperienze politiche, sociali e culturali, tra cui tanti giovani e donne, tutti convinti che la politica debba tornare ad essere un servizio di ascolto a disposizione di tutti i cittadini». Così il Partito Democratico annuncia la presentazione di Maria Rosaria Pugliese a candidata sindaca per la colazione di cui fanno parte anche i Popolari con Emiliano, la Nostra Città Giovinazzo, Patto Comune e la Lista dei cittadini - Maria Rosaria Pugliese sindaca. La presentazione ufficiale, sarà questa sera alle 19 in piazza Porto. «Una donna competente – prosegue il PD - con una squadra unita e forte, animata dalla voglia di fare, dal desiderio di cambiare, per dare una nuova immagine alla città dopo 10 anni di malgoverno e improvvisazione». Al fianco della Pugliese, insieme ai gruppi e partiti che la sostengono, ci sarà, come ha annunciato, l’onorevole Francesca Galizia del Movimento 5 Stelle.