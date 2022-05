Roberto De Blasi ritira la sua candidatura a Sindaco

«Mi scuso con la mia famiglia, con gli amici di percorso e con tutti coloro che credevano in questo progetto. Con molto dispiacere ritiro la mia candidatura da sindaco. Si tratta di una scelta intima e personale che poco ha a che fare con la politica». Lo scrive Roberto De Blasi in un comunicato. L’ormai ex candidato sindaco afferma di essere giunto a questo decisione dopo aver discusso con le liste in suo appoggio, lasciando a tutti la libertà di appoggiare un altro candidato sindaco, purché sia di centrosinistra. La candidatura di De Blasi era stata annunciata all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Per molti, o forse per tutti, non appariva veritiera. Anche le liste completate insieme alla raccolta delle firme necessarie per la loro presentazione, annunciate via social, lasciavano qualche dubbio sulla loro veridicità. Questa mattina il comunicato. E arriva subito il commento dell’«Osservatorio elettorale». «Come avevamo ampiamente previsto con il nostro “Miracoli del copia&incolla”, il quarto candidato sindaco si è dissolto nel nulla». Il riferimento è ai simboli che De Blasi aveva unito alla sua candidatura, palesemente mutuati da altre elezioni, da altre città. «Evidentemente – scrive con ironia l’Osservatorio - si è rivelata poco appiccicosa la colla con cui aveva collezionato le sue quattro liste, con simboli e annunci di candidatura prelevati da altri Comuni». Nella nota dell’Osservatorio non manca una stoccata finale. «La lotta tra i candidati sindaci si semplifica. E così anche la nostra attività di osservatori. Si semplificherà – almeno ce lo auguriamo – anche l’attivismo di chi ci segue con tanta assiduità da incollare post quotidiani più o meno velati. Buona colla anche a loro. E grazie per l’assidua attenzione».