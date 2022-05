«A volte ritornano». Il futuro che guarda al passato

Non è sfuggita all’«Osservatorio elettorale» quella che potrebbe apparire come un novità nelle scelte e nelle candidature in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. E cioè la presentazione del dottor Nicola Giangregorio, candidato nella lista «città del Sole» in appoggio a Michele Sollecito. «Nulla da osservare nella sua scelta – si legge nella nota dell’Osservatorio - Qualcosa da dire invece per quanto riguarda la scelta dell’attuale vice-Sindaco candidato Michele Sollecito. Aveva giurato netta discontinuità rispetto al passato. Il suo slogan è “Il nostro Futuro si chiama Presente”. Ma per vincere riesuma il passato remoto di Giovinazzo». Quel passato remoto che non più tardi di una legislatura fa, l’intera coalizione allora guidata da Depalma, oggi da Sollecito, puntava il dito contro quella vecchia politica, quei personaggi del passato apostrofati in varie piazze durante i comizi elettorali, come «dinosauri». Oggi qualcuno di quei dinosauri entra nell’agone politico accanto a chi si presentò come dieci anni fa come il nuovo, ma che evidentemente nuovo non è mai stato. E giusto per rinfrescare la memoria l’Osservatorio riporta i trascorsi politici di Giangregorio. «Il dottor Giangregorio – si legge nella nota - già consigliere comunale, candidato sindaco sconfitto nelle elezioni comunali del 2001, accantonato poi dal centro destra che nelle successive elezioni del 2002 scelse altra candidata anch’ella sconfitta, non è proprio espressione di un impegno specifico nel presente. Di fatto, rappresenta il passato remoto. Un passato remoto, se non andiamo errati, che “Giovinazzo Città del Sole” per 10 anni e passa ha gridato di voler seppellire per sempre». Quel passato remoto, il Giurassico per tornare ai dinosauri, così contrastato fino a ieri, oggi torna in primo piano accanto a chi vuole guardare al futuro. «Evidentemente – conclude infatti la nota - per guardare al “futuro” il “presente” non basta».