Maria Rosaria Pugliese si presenta alla città

Ritrovato a Giovinazzo il sessantenne scomparso da Bari

Sono state ore di apprensione per i familiari di Mario Mazzone, 60 anni, l'uomo di cui non si avevano notizie da martedì 26 aprile quando, intorno alle 7. 30, è uscito dalla sua abitazione in zona Policlinico dove vive con la madre. È stato rintracciato