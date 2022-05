«Un bilancio nebbioso». I toni del candidato sindaco sono personalistici, poche le risposte

Ha scelto i toni della festa Daniele de Gennaro per dare il via alla sua campagna elettorale. Lo ha fatto, alla testa della sua coalizione, con «Giovinaction», la manifestazione che si è svolta sul lungomare di Levante a pochi passi dall’anfiteatro. Un evento che è stato un ampio bilancio dei dieci anni passati e che in qualche modo fanno rivivere tutti i temi che hanno registrato una divisione in seno al consiglio comunale tra l’amministrazione Depalma – Sollecito e le opposizioni. «Un periodo caratterizzato dal calo demografico – scrive per il suo Osservatorio elettorale il Comitato per la Salute Pubblica – che in verità è di portata nazionale e continentale, durante il quale si sono riscontrate le tante manchevolezze: nessun riassetto urbanistico, nessun piano delle coste, plateali strafalcioni urbanistici su zone C, su D1.1., immobili abbandonati compresa la casa di riposo, nessuna attenzione ai temi dello sviluppo economico o industriale (ad esempio, le ZES), tantomeno alla agricoltura, viabilità al collasso ecc.. Dieci anni di “terrapiattismo” anche tecnologico». Un periodo, quello dei due mandati di Depalma, lacunoso sotto molti profili, e su questo convergono le opposizioni e non solo, ma che secondo l’Osservatorio elettorale, fa emergere qualche problema. Ed è quanto espresso, con un accentuato tono personalistico. «De Gennaro ha parlato in prima persona- si legge nelle nota – Ma la sua coalizione? Non ne fanno parte ora – e solo ora – esponenti che per anni hanno contribuito al “terrapiattismo” in tutti i sensi e con tutti i voti possibili? Finora, e siamo alla seconda manifestazione, ha parlato solo de Gennaro. E gli altri? Cosa ci dicono di quanto condiviso e osannato per anni?». C’è ancora un puto poco chiaro, secondo l’Osservatorio elettorale, nelle dichiarazioni del candidato sindaco. Ed è quello che riguarda o ha riguardato la questione «primarie» con le responsabilità che sono state tutte addossate alle altre forze di centrosinistra. «Una nebbia fitta è entrata nei gangli vitali del nostro mondo politico – ha detto de Gennaro. Si è infiltrata tra d noi e ci ha impedito di presentarci alla città con lo strumento delle primarie». Secondo il candidato sindaco quella nebbia ha reso schiave le forze politiche di schemi mentali che non aprono a un percorso partecipato. «I fatti smentiscono questa ricostruzione – è l’appunto dell’Osservatorio - Chi ha rotto ogni trattativa e indugio fin dal lontano 30 ottobre 2021? Allora PVA e altri compagni di strada, diversi da coloro che ora si sono uniti dietro de Gennaro, proclamarono che non si poteva perdere altro tempo nel confronto. Chi uscì allora con manifesti e post su ogni social? Senza nessun accenno a primarie ma presentando de Gennaro come candidato sindaco? Solo 4 mesi dopo quell’annuncio fece capolino la richiesta di primarie e da parte solo di alcuni degli esponenti dell’attuale coalizione. Chi allora è stato avvolto dalla nebbia?». E poi la conclusione. «C’è bisogno di qualche risposta in più. E soprattutto anche di coralità. Una coalizione per essere convincente deve presentarsi tutta intera alla città. Non restare silente. Solo allora forse i cittadini potranno avere un quadro chiaro».