Con «Giovinaction» è partita ufficialmente la campagna elettorale di Daniele de Gennaro

«Giovinazzo forte e chiara». È questo lo slogan lanciato da Daniele de Gennaro a conclusione di «Giovinaction», l’incontro che si è tenuto ieri sera nei pressi di Piazzale Aeronautica, e che ha lanciato l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Primavera Alternativa, Sinistra Italiana, Civica 22, Per de Gennaro sindaco e Movimento per la Puglia. Nel corso dell’incontro de Gennaro ha fatto il punto sui 10 anni dell’amministrazione Depalma che, secondo il candidato sindaco, sono stati tutt’altro che un periodo di splendore e di crescita. Cominciando, questo è uno degli indicatori presi in considerazione, da quel calo demografico che vede Giovinazzo scendere al di sotto dei 20mila abitanti.

«Non solo mancano le nascite – ha detto – ma c’è una intera generazione, quella dei giovani, che ha deciso di allontanarsi dalla città per cercare lavoro altrove. Sono le migliori energie che sono andate via». E su questo, secondo il candidato sindaco, le responsabilità sono dell’amministrazione comunale in carica. Cioè quella di non aver saputo intercettare le opportunità che si sono presentate per rilanciare il lavoro a Giovinazzo. «Per esempio – ha continuato de Gennaro – l’agricoltura e la pesca non sono mai state prese in considerazione come possibilità di rilancio dell’economia locale. Nei bilanci comunali su questi capitoli non è mai stato posto un solo euro. Anche il turismo è un settore che stenta, con ricadute non certo positive per ristoratori e albergatori se non per i soli mesi estivi».

L’occupazione a Giovinazzo è quasi tutta nel terziario, è soprattutto pendolare. Sul dato del mancato sviluppo economico c’è quello che de Gennaro chiama «crimine massimo». Cioè la mancata adesione di Giovinazzo alle Zes, le zone economiche speciali. «Se sarò sindaco – ha detto – mi incatenerò, se necessario, ai palazzi della Regione, perché Giovinazzo rientri nelle Zes». Anche sulla D1.1 de Gennaro ha da dire la sua su quella che dal suo punto di vista è stata l’inerzia dell’amministrazione comunale. «Il processo su quelle zone artigianali – ha affermato – si è concluso nel 2014 con in reati andati in prescrizione. L’immobilismo di Depalma in questi anni sta condannando l’artigianato giovinazzese all’estinzione». C’è poi il capito ex Afp con la bonifica di Lama Castello e la mancata bonifica delle aree interne per cui Depalma sta subendo «un procedimento penale proprio per mancata bonifica delle aree interne». Dal punto di vista urbanistico a Giovinazzo è assente un piano delle coste, e ancora il blocco delle zone di espansione C2 e C3 lasciate a se stesse, «condannandoci a una tassazione che non ha prodotto benefici in termini di risposte alle esigenze abitative».

Sulla tassazione più in generale de Gennaro ha ricordato che i giovinazzesi pagano tributi maggiori rispetto ai comuni limitrofi. «Terrapiattisti», così il candidato sindaco ha apostrofato gli amministratori in carica per avere ancora in piedi una ordinanza che impedisce l’installazione delle antenne 5G per la telefonia mobile «anche quando la pandemia ha dimostrato che le migliori tecnologie sono servite per superare dal punto di vista lavorativo gli effetti negativi della crisi sanitaria». Nel lungo elenco di mancanze dell’amministrazione Depalma, viste con gli occhi di de Gennaro, c’è la mancanza di adeguati servizi sanitari, un piano della viabilità sempre promesso ma mai realizzato, ci sono gli immobili pubblici da riqualificare e non alienare. Quello che il candidato sindaco chiede è un cambio di rotta.

«Ci siamo andati vicini 5 anni fa - ha detto – e in questi 5 anni di opposizione la cittadinanza ci ha riconosciuto forza e straordinario coraggio nell’affrontare le questioni sul tavolo». Per questo la sua ricandidatura. «Non sarà facile – ha concluso – ma la nostra energia può fare la differenza insieme alle competenze presenti a Giovinazzo, che andremo a mettere in campo. Tocca a noi, senza mai mentire alla gente come è stato fatto in questi ultimi 10 anni».