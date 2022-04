«In Comune», tre incontri organizzati dall’Osservatorio per la legalità e il bene comune

Si chiama «In Comune» il ciclo di incontri promosso dall’«Osservatorio per la legalità e il bene comune» e da «Cercasi un fine onlus» in vista delle elezioni amministrative di giugno prossimo. Sono tre gli incontri programmati in collaborazione con l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della nostra Diocesi. Si terranno tutti nella sala San Francesco della Parrocchia Immacolata di Giovinazzo dalle 17,30 alle 20. Il primo degli incontri è previsto il 7maggio. Verterà sul tema «Società civile e Partiti: la partecipazione politica nel locale». A relazionare sarà Giuseppe Moro, docente di sociologia all’Università di Bari. Il secondo incontro sarà il 14 maggio e avrà per titolo «Sindaco, Giunta, Consiglio e macchina amministrativa comunale: ruoli, competenze e problemi». Come relatore ci sarà Vito Lionetti, ex sindaco di Cassano Murge. L’ultimo degli incontri previsti si terrà il 22 maggio e avrà per titolo «Il voto comunale tra dubbi e certezze». La relazione sarà affidata a Rocco D’Ambrosio, docente di filosofia politica, alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Potrebbe essere organizzato un quarto incontro pubblico con ospiti i candidati sindaco di Giovinazzo.

Gli incontri si concretizzeranno con laboratori di gruppo e condivisione finale. Per questo è necessaria l’iscrizione, la quota è di 10 euro, che dovrà pervenire entro il 2 maggio compilando il form scaricabile da https://docs.google.com/forms/d/1-NlL7QMPnpcpErkGurt20FPd-9_c39R4jxOvINy5KCk.