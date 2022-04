«Il turismo dell’ignoranza»

«Sollecito sale in cattedra, impugna mouse e tastiera e indica nel sito “discovergiovinazzo” la strada maestra per resuscitare il turismo giovinazzese dopo il coma del Covid». Così scrive in un posto il Comitato per la Salute Pubblica per il suo «Osservatorio elettorale». Sul banco degli imputati proprio il sito internet che dovrebbe promuovere la città di Giovinazzo, renderla appetibile ai turisti e visitatori e fare da volano all’economia locale. «Ma Sollecito le ha mai lette quelle pagine sulla storia di Giovinazzo? Le condivide? – scrive il Comitato – Il sito è vuoto di fatto. Con news vecchie di due anni, senza annunci di eventi. Pieno di panzane a piene mani. Righe e pagine ignobili che fanno rivoltare i nostri progenitori». Le pagine imputate sono zeppe di errori mai corretti, nonostante da tempo sono stati sottolineati strafalcioni che riguardano la storia di Giovinazzo, mai corretti neanche i refusi, e sono tanti. Non proprio un buon biglietto da visita per la città, considerando anche che ormai il turista ama informarsi proprio attraverso il web sui luoghi da visitare. L’incontro voluto da Sollecito è di quelli da campagna elettorale, non poteva essere altrimenti, visto che l’attuale vicesindaco si candida a primo cittadino della città. «L’iniziativa elettorale – scrive ancora il Comitato – ci ha riservato ben poco. Grandi lodi a Depalma e – udite udite – alla Regione Puglia. In questo momento? Con questa Regione ogni giorno in tribunale? Per il resto un po’ di numeri. Tutti noti, pubblicati da tempo. Commentati malissimo. Nessuna spiegazione sul calo clamoroso. Perché Giovinazzo è l’unico comune a spiccata vocazione turistica a regredire rispetto ai dati del 2005 o 2008? Non nel 2021, dopo due anni di Covid, ma nel 2019, ai tempi d’oro? E mentre tutti gli altri Comuni raddoppiano o addirittura triplicano? Perché Giovinazzo, che nel 2005 attirava il 7,45% di tutto il turismo barese, perde circa il 50% di questi flussi? Non solo nel 2021, dopo due anni di Covid, ma anche nel 2019, anno d’oro?». Nessun commento su questi dati che sono inconfutabili. Giovinazzo negli ultimi 10 anni ha perso appeal. Scorrendo le pagine di «Pugliapromizione» si evince che gli stranieri al massimo si fermano in città non più di due giorni, gli italiani al massimo quattro. Troppo poco per immaginare Giovinazzo come città turistica. Un ultimo appunto. Per promuovere un sito internet è necessario indicizzarlo. «Discovergiovinazzo» sul principale motore di ricerca appare alla terza pagina, là dove è difficile che qualcuno vada a cercarlo. Un po’ troppo poco per la promozione turistica.