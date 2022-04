Quattro colori per quattro temi: la campagna elettorale di de Gennaro

Urbanistica e mare, innovazione e cultura, ambiente e agricoltura, inclusione sociale e sanità. Quattro temi associati a quattro colori di cui Daniele de Gennaro parlerà domani pomeriggio alle 18 nei pressi del Piazzale dell’Aeronautica, per «Giovinaction», l’evento previsto in occasione delle amministrative del 12 giugno. «Un messaggio di energia alla città», si legge nella nota che annuncia l’evento, con l’invito ai partecipanti di indossare un colore a scelta tra l’azzurro, il giallo, il verde e il rosa, tinte scelte per ogni tema che sarà affrontato. Sarà anche l’occasione per una festa che segna l’avvio della campagna elettorale.