Contratti di rete, governance, questa la ricetta per il rilancio turistico di Sollecito

«Un meccanismo complesso. Il turismo è più di un cielo azzurro e di un bel paesaggio. È una combinazione di innumerevoli fattori. Alcuni è possibile reinventarli in ogni tempo e in molti luoghi. Altri sono il risultato di una lunga storia». È una citazione, non è firmata e quindi anonima. Ma evidentemente è un concetto condiviso visto che campeggia sulla parete di una abitazione in pieno centro cittadino, in un paesino che fa del turismo una delle maggiori attività. È un concetto che ha anche ripetuto, facendo riferimento alla complessità della materia, l’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, ospite del candidato sindaco Michele Sollecito, intervenuto proprio ad un incontro elettorale sul turismo. La necessità di un «brand» che faccia riconoscere la Puglia e quindi le sue comunità, è fatto condiviso anche dai sindaci di Casamassima, Giuseppe Nitti, e dal suo collega di Alberobello, Michele Longo, questo il cuore dei loro interventi. Un brand di cui Giovinazzo si è dotato già prima della pandemia, quando il turismo in Puglia ha visto il suo apice, nel 2019. I due anni successivi, l’assessore al turismo di Giovinazzo, Cristina Piscitelli, sciorinato i dati, sono stati di sofferenza, nel 2022 si preannuncia una ripresa, citando anche quelle riviste che hanno proposto l’immagine di Giovinazzo in copertina o le pubblicità televisive che hanno avuto come sfondo la città. Ma come rendere attrattiva Giovinazzo che negli ultimi anni ha perso visitatori e turisti, non solo a causa della pandemia? Ha provato a spiegarlo Michele Sollecito con il suo intervento a conclusione della serata. Facendo riferimento a quel sito internet «Discovergiovinazzo» messo in rete prima del sopraggiungere del Covid 19, che avrebbe potenzialità grandi per convogliare Giovinazzo verso lidi ampi, in tutti i continenti. «Fare rete, fare un accordo di rete tra pubblico e privato» questa la ricetta di Sollecito. Approfittando, a suo dire, anche delle norme che consentono di intervenire in questo senso. «L’investimento sul sito internet fatto prima della pandemia - ha confessato Sollecito- non ha avuto il ritorno sperato perché è necessario individuare chi deve gestire l’intero sistema. Riuscire a fare un contratto di rete con gli operatori economici della città sarebbe la strada da intraprendere. Con 5 obiettivi da raggiungere: un piano di marketing, progetti di innovazione turistica, la partecipazione a bandi e appalti in maniera congiunta, promozione del territorio e aumento del potere contrattuale». Sono queste le linee guida che Sollecito vorrebbe tracciare con il suo programma elettorale per il rilancio del turismo a Giovinazzo. «Sfruttando tutte le potenzialità – ha concluso Sollecito – che in questi mesi stanno emergendo». Ma per tornare alla citazione di apertura, quella lunga storia che è propria di Giovinazzo, che è lunga oltre 4mila, ancora non emerge, non se ne è fatto cenno.