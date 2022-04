Il turismo secondo Michele Sollecito

Si parlerà di turismo questa sera alle 18,30 nella sala San Felice. Lo farà il candidato sindaco Michele Sollecito che presenterà alla città le sue idee per rilanciare il turismo a Giovinazzo dopo due anni di pandemia. L’appuntamento rientra nelle iniziative della coalizione «Giovinazzo futuro presente» che vede l’attuale vice sindaco candidato alla guida della città. Elezioni che si terranno il 12 giugno prossimo. «Negli ultimi 5 anni – si legge nella nota di presentazione della iniziativa - abbiamo deciso di puntare decisamente sull’attrattività di Giovinazzo, una città che grazie a importanti opere pubbliche – pensiamo ai due lungomari - ha migliorato il suo aspetto e ha riscosso un apprezzamento crescente negli ultimi anni. Il programma di comunicazione e promozione della città, “Discover Giovinazzo”, è stato il primo atto concreto e strutturato che ha permesso che si mettessero a sistema le risorse della ricettività di Giovinazzo - dove mangiare, dove dormire, dove fare shopping, eventi culturali, night life – permettendone la divulgazione sul web e sui social. È venuto il momento di sfruttare al meglio questo lavoro confidando nel coinvolgimento sempre maggiore degli operatori economici programmando per tempo la promozione e l’organizzazione di eventi di richiamo». A sostenere Sollecito ci saranno i sindaci di Alberobello e Casamassima, Michele Longo e Giuseppe Nitti, e l’assessore regionale Gianfranco Lopane. Uno degli obiettivi di Sollecito per il rilancio del turismo a Giovinazzo è la realizzazione di un Infopoint stabile «in virtù delle risorse che ci siamo aggiudicati con l’avviso pubblico del Gal Nuovo Fior d’Olivi».